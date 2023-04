SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Mariana Gross teve uma pequena crise de riso durante o telejornal RJ1, nesta quinta-feira (20). Três pessoas ficaram à deriva do mar, no Rio de Janeiro, dentro de uma bolha inflável e os guarda-vidas precisaram ser acionados. As imagens viralizaram nas redes sociais.

"Esse equipamento tem uma corda que é puxada por uma pessoa, mas o homem que puxava a corda não sabia nadar e começou a se afogar", contou Mariana, que começou a rir, em seguida.

A jornalista, então, se desculpou e reconheceu que era uma situação de risco. "É divertida a imagem, mas é muito grave, ele soltou a corda e banhistas chamaram atenção dos salva-vidas. Ficou tudo bem", reforçou.

"Eu ri aqui, porque realmente é inusitado, só no Rio de Janeiro mesmo, mas está tudo bem, todo mundo saiu em segurança", concluiu ela.