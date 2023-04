SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Florinda Meza, 74, a Dona Florinda de "Chaves", foi recebida por dezenas de fãs no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP), na madrugada desta sexta-feira (21). Ao desembarcar no hall com um look de animal print, ela estava acompanhada da irmã Esther e do empresário Deva Santos.

Florinda é uma das convidadas do Festival Boa Vizinhança, organizado pelo Educa Fest, uma ação voltada a educação, ecologia e sustentabilidade. Além de falar da famosa série mexicana, que faz sucesso até hoje no Brasil, a atriz deve falar mais sobre o futuro do meio ambiente, assunto que tem se envolvido recentemente.

O evento, sediado em São Paulo, também irá atender o desejo dos fãs do seriado famoso. A ação conta com exibições dos melhores momentos da série, encontro com os dubladores oficiais de personagens e concurso de cosplay com premiações entregues pela atriz.

Conhecida por seu papel na produção, gravada boa parte na década de 1970, Florinda é viúva de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), criador e protagonista de "Chaves" e "Chapolin".