SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs brasileiros do cantor Moonbin se reuniram em São Paulo nesta sexta-feira (21) para homenageá-lo. Eles fizeram um mural diante do Edifício Pedro Biagi, na avenida Paulista, onde se localiza a sede do Centro Cultural Coreano no Brasil.

Eles colaram cartazes na fachada do prédio, além de fotos do membro do grupo de k-pop Astro, flores, fitas pretas, que simbolizam o luto, e mensagens ao cantor, que foi encontrado morto na última quarta (19), aos 25 anos, em Seul. A polícia suspeita que a causa da morte seja suicídio.

A ação faz parte de uma iniciativa em vários países dos "arohas", como se denominam os fãs do Astro, que fazem memoriais ao artista.

Moonbin integrava a dupla Moonbin & Sanha, ambos membros do Astro. O duo tinha apresentação única agendada para 25 de junho em São Paulo. Seria a primeira apresentação dele no país.

O sepultamento do cantor está agendado para o sábado (22), em Seul.