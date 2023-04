SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pearl Jam anunciou uma nova turnê, que será realizada apenas nos Estados Unidos.

As nove apresentações vão acontecer no fim do verão e início do outono no hemisfério, passando por cinco cidades, como Chicago, Indianapolis e Austin.

Todos os shows vão ocorrer em arenas.

Confira a lista de cidades abaixo.

31 de agosto - St. Paul, Minnesota - Xcel Energy Center

2 de setembro - St. Paul, Minnesota - Xcel Energy Center

5 de setembro - Chicago, Illinois - United Center

7 de setembro - Chicago, Illinois - United Center

10 de setembro - Indianapolis, Indiana - Ruoff Music Center

13 de setembro - Fort Worth, Texas - Dickies Arena

15 de setembro - Fort Worth, Texas - Dickies Arena

18 de setembro - Austin, Texas - Moody Center

19 de setembro - Austin, Texas - Moody Center