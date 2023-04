SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kahiau Machado não estará mais no live-action de "Lilo & Stitch". Ele foi substituído por Kaipot Dudoit para interpretar David Kawena, o namorado de Nani, a irmã de Lilo, após uma verificação interna da Disney. As informações são do site especializado The Hollywood Reporter.

As primeiras notícias de que Machado interpretaria David foram divulgadas no último dia 17. De lá para cá, segundo o The Hollywood Reporter, o processo de verificação da Disney encontrou postagens anteriores em que Machado cometia supostas calúnias raciais.

Entre as novidades anunciadas nesta sexta-feira (21), Tia Carrere, que deu voz a Nani na animação original, foi escalada para viver o personagem inédito Sra. Kekoa. Além disso, Chris Sanders - que dublou Stitch - está em negociação para emprestar a voz para o personagem, novamente.

O live-action de "Lilo & Stitch" tem estreia marcada para 2024, no streaming Disney+, com direção de Dean Fleischer Camp (da animação "Marcel the Shell with Shoes On").