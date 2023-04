SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Barry Humphries, ator australiano conhecido por interpretar a drag Dama Edna Everage, morreu aos 89 anos.

Ele estava internado em um hospital em Sidney, na Australia, após complicações em decorrência de uma cirurgia no quadril no mês passado. A informação foi confirmada pela Associated Press.

O humorista interpretou a drag de extravagantes cabelos lilás nos palcos e na televisão por mais de 60 anos. A ideia da personagem surgiu nos anos 1950, como uma sátira às donas de casa do subúrbio, inspirado pela própria mãe.

Dama Edna Everage, sua personagem mais famosa, no entanto, só atingiu sucesso internacional nos anos 1970, o que fez com que ele levasse sua peça para os palcos de Londres, na Inglaterra.

A família de Barry Humphries emitiu um comunicado sobre o ator: "Ele foi completamente ele mesmo até o fim, nunca perdendo sua mente brilhante, sua inteligência única e generosidade de espírito. Com mais de 70 anos no palco, ele era um artista em sua essência, fazendo turnês até o último ano de sua vida e planejando mais shows que, infelizmente, nunca acontecerão."