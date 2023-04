SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A gaita do primeiro grande show de Bob Dylan nos Estados Unidos foi vendida por U$ 45 mil -o equivalente a R$ 227 mil na cotação atual.

O Moments In Time anunciou o instrumento usado pelo cantor em 1963, na lendária apresentação no Town Hall. O site é especializado na venda de "tesouros" de personalidades importantes.

A gaita vendida foi um presente à família McKenzie, amiga de Bob em Nova York. Peter McKenzie, autor de "Bob Dylan: On A Couch & Fifty Cents A Day", herdou o instrumento, descrito no capítulo 12 do livro.

A apresentação no Town Hall foi um marco na carreira de Bob Dylan, hoje com 81 anos. O local acomodava cerca de 1.500 pessoas e o ajudou a conquistar notoriedade no país.