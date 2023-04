Zeca Baleiro, Lia Sophia e Felipe Cordeiro se apresentarão na Ópera da Serra da Capivara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas como Zeca Baleiro, Lia Sophia e Felipe Cordeiro se apresentarão neste ano na Ópera da Serra da Capivara, que será realizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, entre 24 e 29 de julho. Os shows ocorrerão após a exibição do grande espetáculo da quinta edição do festival, "Carmen do Sertão", que fará uma adaptação da obra do compositor francês Georges Bizet. As vendas serão iniciadas na terça (25).

"Nas quatro edições anteriores conseguimos entregar espetáculos lindos, reunindo elementos históricos e arte, envoltos no que há de mais moderno em termos de tecnologia. São eventos de organização complexa e em formato inédito no país, realizados em uma unidade de conservação, pautados principalmente pelo cuidado e o respeito ao meio ambiente", afirma a diretora-geral da Ópera, Sadia Castro.