SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry vai sentar 10 fileiras atrás do rei Charles 3º na cerimônia de coroação do pai, segundo o ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell.

Para a TV GB News, Paul contou que o duque de Sussex vai voltar à Inglaterra só para "dar as caras". "Não é uma surpresa. Ele está vindo para colocar o pé na porta. Ele está vindo porque seu pai quer que ele esteja lá", disse.

O ex-mordomo real contou ainda que Harry não quer passar muito tempo com a família. "Não há chance de uma reconciliação tão cedo. Receio que ele terá uma recepção muito fria dos Windsor."

Em janeiro de 2020, o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle anunciaram que iriam se afastar das funções e deveres na Família Real Britânica. Desde então, a relação entre eles está estremecida publicamente.

Meghan Markle e os filhos do casal, Archie e Lilibet, não vão comparecer à coroação do rei Charles 3º. A família mora em Montecito, na Califórnia, e vai comemorar o aniversário de 4 anos de Archie no mesmo fim de semana da cerimônia.