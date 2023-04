SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, de 53 anos, disse que vai retirar de futuras edições de seu livro de memórias, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", trechos sobre Keanu Reeves.

O comediante que se eternizou no papel de Chandler, na série de comédia "Friends", fez a afirmação no evento Los Angeles Times Festival of Book, no último sábado (22).

Nos trechos em questão, ele se refere a Reeves como um ator "que ainda está entre nós" mesmo quando "pensadores originais, como River Phoenix e Heath Ledger, morrem". Perry não detalha no texto a razão de comparar Reeves aos outros dois atores.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, o astro de "Friends" contou ter "dito uma coisa estúpida".

"Eu mencionei o nome dele porque nós vivemos na mesma rua. Eu já pedi desculpas para ele publicamente. Quaisquer futuras versões do livro não terão o nome dele nelas", afirmou.

Em "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", Perry aborda os bastidores de "Friends", a vida pessoal e o histórico do ator com a dependência química. Ele disse à imprensa estar sóbrio desde maio de 2021 e que já gravou "Friends" sob efeito de entorpecentes.