SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura Margareth Menezes cantou "As Rosas Não Falam", do sambista Cartola, para o presidente Lula e sua comitiva em Lisboa, durante um jantar com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o jornal O Globo, os convidados pediram para a ministra cantar no evento. Ela foi aplaudida pelos presentes no jantar ocorrido na noite do último sábado (22). Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, também estava presente.

O presidente brasileiro assinou 13 acordos em Portugal, que abrangem áreas que vão de educação a saúde. Lula também atacou os antecessores Jair Bolsonaro e Michel Temer, embora não os tenha nomeado. O petista afirmou também que Brasil e Portugal são democracias ameaçadas.

A ida do presidente a Portugal se dá no contexto de retomada de relações diplomáticas e a participação do mesmo na 13ª Cimeira Brasil-Portugal, a cúpula bilateral entre os dois países.

De acordo com o portal Metrópoles, neste domingo (23) o presidente está de folga em Lisboa e deve retomar a agenda a partir de amanhã, indo a um fórum empresarial em Matosinhos, na região do Porto.