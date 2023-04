SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gretchen, 63, deu uma forte entrevista à emissora portuguesa SIC TV. Nela, relembrou os anos em que diz ter vivido sob o mesmo teto com um homem que batia nela.

Segundo ela, o fato aconteceu mais de 35 anos atrás. Na ocasião, tinha um filho pequeno cuja guarda teve de passar para o homem após ser ameaçada com um revólver por ele.

"Quando eu consegui fugir desse relacionamento, ele encostou uma arma no meu pescoço e disse: 'Ou você deixa ele [filho] comigo, ou eu mato os dois. Passa a guarda dele para mim'. Eu falei: 'Em primeiro lugar, a vida do meu filho'. Passei a guarda, ele levou meu filho embora e eu o vejo eventualmente agora que ele está com 36 anos", disse ela.

Conforme Gretchen, que não citou os nomes dos envolvidos, o homem com o qual casou era um "psicopata". "Vivia em uma gaiola de ouro. Ele era muito rico e eu estava sempre cercada de segurança e de motorista", lembrou.

No bate-papo, a cantora também cita o dia em que foi ameaçada na frente da própria família. "No Brasil, nós temos o costume de voltar da praia e tomar banho todo mundo junto porque facilita. Eu ia tomar banho com a minha mãe e minhas irmãs, ele passava do meu lado e dizia assim: 'A hora que eles forem embora você vai ver'. Eu apanhava muito, ficava toda marcada."

Atualmente, Gretchen é casada com o saxofonista Esdras, o seu 18º marido. A cerimônia foi realizada em setembro de 2020.