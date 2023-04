RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Shakira continua quebrando recordes e tabus. Após atingir a marca de mais de 80 milhões de ouvintes mensais em uma plataforma digital de música no mês passado, a cantora recebeu uma notícia e tanto nesta segunda-feira (24). Ela será homenageada como a "Mulher do Ano" da Billboard na primeira edição do "Mulheres Latinas na Música". A informação foi divulgada no site oficial da revista.

A noite de premiação está marcada para o dia 6 de maio, em Miami, Estados Unidos, onde Shakira vive agora com os filhos Sasha e Milan depois do fim do seu casamento com o ex-jogador Gerad Piqué. O especial será gravado no Watsco Center com apresentação de Ivy Queen e Jacqueline Bracamontes, e irá ao ar na Telemundo no dia 7 de maio.

O evento celebra artistas e executivas latinas que estão trabalhando para mudanças positivas, inclusão e paridade de gênero na indústria da música. Além de Shakira, Thalia, Ana Gabriel, Emilia, Evaluna e Goyo também são outros nomes que vão receber um prêmio especial na festa.

Shakira vai completar 32 anos de carreira no final de junho. O álbum "Magia" foi lançado em 1991, quando a artista tinha apenas 14 anos, pela gravadora Sony Music Colômbia, mas ela só se tornou conhecida mundialmente quatro anos depois com o disco "Pies Descalzos". As faixas "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos" e "Sueños Blancos" estão nesse trabalho.