SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador e ator canadense Saint Von Colucci, 22, morreu no último domingo (23), em hospital na Coreia do Sul após passar por 12 cirurgias estéticas para o deixar parecido com o cantor Jimin Park, do grupo BTS.

O objetivo do ator era interpretar o astro k-pop em um seriado americano. Para isso, ele se submeteu a cirurgias plásticas no nariz, nos lábios, nas sobrancelhas, nos olhos e lifting facial, gastando cerca de U$220 mil (mais de R$1 milhão) com procedimentos.

A assessoria de Colucci disse ao Daily Mail que o ator teria entrado em cirurgia no último sábado (22) para remover um implante de mandíbula colocado anteriormente. Contudo, devido a complicações, o influenciador foi entubado e não resistiu.

Sua assessoria disse que Colucci foi à Coreia do Norte em 2019 para tentar carreira na indústria da música coreana, mas era inseguro sobre sua aparência ocidental.