SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok foi aplaudido, nesta segunda-feira (24), pelo plenário da Câmara dos Deputados após discursar sobre a importância dos povos indígenas. A sessão solene contou com a participação de integrantes do 19º Acampamento Terra Livre (ATL), organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e outras entidades, em Brasília (DF).

"Eu tinha uma visão muito distorcida de como era o indígena, até porque vocês [indígenas] nunca tiveram a oportunidade de contar a história. Sempre foi contada e escrita por nós", afirmou Alok, que também já tinha marcado presença no Acampamento Terra Livre em 2021.

Segundo o produtor musical, o Brasil tem uma grande chance de se tornar uma economia verde: "Uma grande forma de fazer isso é proteger quem a protege: os povos indígenas. (...) Não é sobre qual país queremos deixar para os nossos filhos, mas sobre quais filhos vamos deixar para este país".

Nas redes sociais de Alok, existem várias publicações em defesa da Amazônia.