RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rafa Vitti decidiu acompanhar Tatá Werneck no lançamento de novela "Terra e Paixão", nesta segunda-feira (24) no Rio. O ator bem que tentou ficar mais reservado em um canto conversando com alguns atores do elenco da próxima novela das 21h da Globo, mas não deu. Ele acabou comentando sobre os rumores de que o casamento com a atriz teria chegado ao fim recentemente. Vitti também deu a entender que os dois já passaram por alguma crise no relacionamento de sete anos.

"A gente está há sete anos juntos, o que a gente chama de crise? A gente tem uma vida normal de casado. A gente tenta nossa individualidade, estamos aí construindo a nossa relação, diariamente, como um casal normal, como qualquer outro", disse o ator que jura não tomar conhecimento sobre as notícias relacionadas ao seu casamento.

"Sinceramente eu nem leio. Estou em outra frequência. Acordo cedo, vou pegar onda e eu não tenho nem a assessoria de imprensa para me passar as coisas. Sou outro tipo de artista", disse Rafa. "A Tatá lê, mas a gente sabe que muitas dessas coisas são formas de algumas páginas (de fofoca) terem cliques", concluiu o ator.

Tatá Werneck, que na trama de Walcyr Carrasco interpreta uma mulher que ganha dinheiro como stripper de sites adultos e esconde o trabalho do namorado, admite ler tudo sobre o casal. "Fico bolada quanto inventam coisas e aí isso vai crescendo e crescendo. Sei de onde surgiram esses boatos: o Rafa tem um apartamento no Recreio há muito tempo, e vai lá pegar onda, só que na pandemia não estava indo. Agora está indo mais porque está investindo no surfe e está de férias. E até falei 'Rafa, em algum momento vão falar [de crise]'", explicou.