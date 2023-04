SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio recebeu uma homenagem após sair do BBB 23 (Globo). O médico, que é natural de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, foi nomeado comendador pela Câmara dos Vereadores da capital carioca.

A reportagem confirmou a informação com a assessoria de imprensa da Câmara. O requerimento veio da vereadora Thaís Ferreira (PSOL), e foi autorizado na última semana. A publicação foi realizada na última quinta-feira (20).

Nicácio agradeceu em suas redes sociais. "Obrigado, cidade do Rio de Janeiro, em nome da vereadora Thaís Ferreira", disse o ex-brother em seus stories.

O título vem após Nicácio entrar na casa três vezes e falar sobre temas sensíveis, como racismo religioso. Ele irá receber o título e a medalha Pedro Ernesto em cerimônia sem dia confirmado ainda. Segundo a vereadora Thaís Ferreira disse ao jornal Extra, "é a maior honraria concedida pela Câmara de Vereadores do Rio".