SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando poucas horas para a grande final do BBB 23 (Globo), Aline Wirley brincou ao atender pela última vez o Big Fone na área externa.

A cantora tira o aparelho de telefone do Big Fone do gancho e brincou com Amanda temendo ser chamada a atenção pela produção do reality.

ALINE: "Tenho medo de levar uma 'atenção'".

AMANDA: "Viu que nossas estalecas estão ali"

ALINE: "As estalecas voltaram",

AMANDA: "A Bruna vai sair com muitas estalecas"

Aline brincou ao dizer que vai deixar as estalecas de herança para os próximos participantes do programa.

"A gente deixa de herança para o ano que vem. A gente escolhe pra quem a gente quer deixar", disse Aline.

As finalistas seguiram relembrando as provas e estratégias que fizeram para atender o telefone durante a edição.