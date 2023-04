SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê, eliminado do BBB 23 (Globo) após importunar sexualmente Dania Mendez, usou as redes sociais para refletir sobre sua trajetória no reality.

Faltando poucas horas para a grande final, o ex-BBB enalteceu as finalistas Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao.

"Hoje [25] é a final desse jogo que eu realmente joguei!!! Desejo boa sorte para as 3 finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que com certeza vou tirar muitos aprendizados", disse o cantor.

"Valeu a todos(as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada! Deus abençoe sempre. FÉ E MARCHA", acrescentou.

A Globo informou que os ex-participantes do programa devem participar da final, com exceção de Bruno Gaga, que desistiu do programa, e MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos por importunação sexual.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM FESTA DO BBB 23

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente em festa do BBB 23, na madrugada do dia 17 de fevereiro. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento.

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

Bruna Griphao foi apalpada pelo bumbum por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder.

Como consequência dos atos, o programa 23 optou pela eliminação "dos participantes por desrespeitar às regras".