SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A São Paulo Fashion Week divulgou nesta terça, dia 25, as marcas que desfilam na próxima edição do evento, entre 25 e 28 de maio.

São ao todo 42 desfiles, sendo 31 presenciais, sediados em sua maioria no Komplexo Tempo, no shopping Iguatemi e no Senac da Lapa. Haverá dois desfiles antes -a abertura, com a apresentação da nova coleção de João Pimenta no Theatro Municipal, no dia 22, e o desfile de Isaac Silva no dia 24.

Os demais 11 desfiles serão mostrados em vídeos, numa sessão de cinema no shopping Iguatemi.

Intitulado "Origens/Ressignificar", a 35ª edição do evento de moda "fala sobre quem somos e o que nos une como coletivo humano criativo", segundo um comunicado do evento.

Sete marcas estreiam nesta edição -Foz, que reúne ancestralidade e cultura brasileira; Gefferson Vila Nova, de streetwear masculino feito na Bahia; Rafael Caetano, com peças voltadas para o público LGBTQIA+; The Paradise, de surrealismo fantástico traduzido em estamparias; Marina Bitu, com vestuário que expressa saberes manuais centenários; Forca Studio, de estética urbana, e David Lee; que mistura alfaitaria com sportwear.

Marcas de destaque como Misci, Handred e Ellus não vão desfilar nesta edição.

VEJA O LINE-UP COMPLETO

**Dia 22**

João Pimenta

**Dia 24**

Desfiles virtuais (em vídeo) -À La Garçonne, ÀLG, Ateliê Mão de Mãe, Corcel, De Pedro, Fauve, Foz, Glória Coelho, Irrita, Modem e Naya Violeta

Isaac Silva

**Dia 25**

Igor Dadona

Gefferson Vila Nova

Patrícia Viera

TA Studios

Ponto Firme

Localiza

Meninos Rei

Martins

**Dia 26**

Rafael Caetano

Ronaldo Silvestre

Apartamento 03

Minisi

LED

Dendezeiro

The Paradise

**Dia 27**

Maurício Duarte

Silvério

Renata Buzzo

Marina Bitu

Forca Studio

Thear

AZ Marias

Santa Resistência

Weider Silvério

**Dia 28**

Fernanda Yamamoto

Walério Araújo

David Lee

Greg Joey

Lino Villaventura