SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao disputam nesta terça-feira (25) a grande final do BBB 23 (Globo) e, uma delas, leva para casa a bagatela de R$ 2,88 milhões de reais.

Além disso, a grande vencedora levará um carro avaliado em torno de R$ 500 mil.

Para além dos prêmios, no entanto, as três finalistas da edição já estão indo embora com alguns presentes valiosos, que superam 500 mil reais, graças as dinâmicas dos patrocinadores que aconteceram durante a temporada.

ALINE

Câmera fotográfica - 2 mil reais

Um smartphone - 2 mil reais

Crédito em conta bancária - 10 mil reais

Um ano grátis de produtos de higiene e limpeza - valor não informado

AMANDA

Uma das favoritas ao prêmio, Amanda é a finalista que vai para casa com o bolso mais cheio, mesmo que não conquiste o prêmio milionário.

Carro zero quilômetro - 300 mil reais

Crédito para locação de imóvel - 13 mil reais

Crédito para compra em farmácia - 10 mil reais

Crédito para compra de roupa em loja de departamento - 30 mil reais

Crédito para compra em loja on-line - 20 mil reais

Milhas para viagens de avião - 100 mil reais

Crédito em plataforma de financiamento - 25 mil reais

BRUNA

Crédito em conta bancária - 100 mil

Um smartphone - 2 mil reais

Cafeteira - 400 reais

Um ano de produtos de limpeza e higiene - valor não informado

Seis meses de produtos alimentícios - valor não informado