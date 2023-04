SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O azeite brasileiro Sabiá, produzido em Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS), foi selecionado, pelo segundo ano consecutivo, como um dos dez melhores do mundo pelo concurso espanhol Evooleum.

Assim como na edição de 2022 do prêmio, o rótulo é o único brasileiro entre os dez mais bem colocados.

A Sabiá se tornou uma das mais mais premiadas do país -em quatro anos, foram mais de 50 prêmios nacionais e internacionais

O prêmio Evooleum é organizado há 20 anos pela editora espanhola Mercacei e pela Associação Espanhola de Municípios Olivais (Aemo). Seu guia anual, com versões em inglês e espanhol, reúne os cem melhores azeites extravirgens do mundo.