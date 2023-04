SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Griphao, 24, ficou em terceiro lugar no BBB 23. A atriz teve 14,14% dos votos nesta terça-feira (25).

Bruna entrou na casa do BBB 23 acompanhada da dupla Larissa Santos. Desde o início, as sisters tiveram grande identificação e desenvolveram forte relação de amizade, apesar de também terem passado por momentos de tensão. Do momento em que entraram, com looks praticamente iguais, à semifinal do programa, a dupla se consagrou como uma das mais unidas da edição.

Com quatro lideranças, quatro paredões, tretas com Ricardo, Key, Gustavo e Larissa, Bruna teve um dos jogos mais movimentados da edição. As lideranças foram comemoradas com festas de novela de época e tema grego.

Bruna pode não ter sido campeã do BBB, mas o prêmio de memes vai para a atriz. Já na primeira prova do Líder, que garantiu a Bruna e Larissa a primeira liderança, a sister teve suas caras e bocas comparadas ao filme "A Fuga das Galinhas".

O romance com Gabriel Tavares movimentou as primeiras semanas da sister no jogo. Após o brother demonstrar comportamentos agressivos com a atriz, ele levou uma bronca de Tadeu Schmidt pelos rumos que a relação tóxica estava tomando. Mas a sister não se deixou abalar por muito tempo.

Mesmo confinada, Bruna lançou a música "Bandida" fora da casa. O single foi lançado em 6 de fevereiro, junto com o clipe, marcando a estreia da sister como cantora. Ela se emocionou ao ouvir o lançamento pela primeira vez durante a sua festa do líder.

A atriz não se livrou de polêmicas. Bruna passou por uma quase expulsão quando, sem querer, agrediu Amanda no rosto. A participação também ficou abalada quando a sister se referiu a Fred Nicácio como "Urubu de luto" e quando fez um rap sobre o jogo "confortável" de Sarah Aline, sendo acusada de racismo em ambas as situações.

Os vários "after dos cria" foram alguns dos momentos preferidos de Bruna. Após o fim das festas, alguns brothers pediam mais um cooler de bebidas para continuar a folia dentro da casa.

Antes da decisão, a atriz já havia ganhado outros prêmios: um smartphone, R$ 100 mil em conta bancária, um ano em produtos de limpeza e higiene, seis meses de produtos alimentícios congelados, uma cafeteira automática. Além disso, leva para casa o prêmio de R$ 50 mil do terceiro lugar.