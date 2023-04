SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou o grande dia! Nesta terça-feira (25) aconteceu a grande final do BBB 23 (Globo) e Amanda levou o o maior prêmio já pago pelo reality show, no valor de 2,88 milhões. Com 68,9% dos votos, a médica conquistou o Brasil e é a grande vencedora. A noite foi especial e contou com shows de Carlinhos Brown, Mumuzinho, IZA e Lauana Prado. Bruna Griphao ficou em 3º lugar com 14,14% dos votos do público. Já Aline Wirley ficou em 2º lugar com 16,96% dos votos.

E o que fez Amanda ganhar o BBB 23? O F5 conversou com os fãs da médica, e o que mais ouviu é que a sister é "humana", uma mulher insegura com seus erros e acertos.

Amanda entrou no programa junto com Cara de Sapato -expulso por importunação sexual contra Dania Mendez- por escolha do público em votação popular. Durante o reality, os dois ganharam muitos fãs, os "docshoes", como são chamadas as fãs dos dois, foram as grandes responsáveis por trazer Amanda à final.

Descrita como "mulher real" e dançarina "atrapalhada", Amanda conquistou o coração dos fãs. Mas não foi todo o público que defendeu sua trajetória. Passando por quatro paredões, algumas imunidades e monstros, a sister só venceu a última prova do líder de resistência que durou 17 horas.

Amanda chegou à final do reality e ganhou um discurso emocionante de Tadeu Schmidt. O apresentador anunciou: "Já estou aqui no jardim, pertinho de vocês (...) Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos a campeã do BBB 23. Eu quero começar dando parabéns às nossas finalistas. Se vocês estão aqui, vocês tiveram mérito. Mas o que faz alguém vencer o Big Brother? "

"Aline ganhou o apelido de Mami..tem uma postura de sabedoria, acolhimento. Chegou como Aline do Rouge...é a mãe do Antonio, que aguentou 100 dias dessa saudades. Se tivesse que destacar alguma coisa, destacaria a garra. Mas é isso que faz ganhar o BBB? "

"A Amanda lê o jogo com perfeição, inúmeras vezes (...) Amanda venceu todo tipo de prova, mas foi também a pessoa que mais recebeu planta no Queridômetro (...) Eu sigo perguntando: o que faz alguém ganhar o Big Brother"

"Bruna, o que o público mais pede...são pessoas que se jogam, autênticas. Ela se entregou sem medo das consequências, de tudo de melhor e pior. E assim, ela enfrentou Paredões com grandes adversários e aliadas. Aí eu pergunto, é isso".

"O terceiro lugar do BBB 23 é seu, Bruna. Parabéns. E quem ganha, e o que faz ganhar o BBB?

O que faz ganhar é encantar, arrastar pessoas para o seu lado. É fazer a pessoa abrir o aplicativo e votar por você. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma. É a personalidade. É algo quase mágico. É isso, você se conectou com as pessoas de maneira especial.

"Você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam a mão para você".