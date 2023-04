SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeã do BBB 23 (Globo), Amanda participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e esclareceu sua relação com Cara de Sapato, que era seu maior aliado no jogo e foi eliminado por importunação sexual.

Amanda: "Sempre foi amizade. É uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher. Era um relacionamento tão profundo de amizade que podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia o que um era pro outro".

Ela completou: "É uma relação de carinho e respeito, de impulsionamento pro outro. Eu amo ele e sou grata por ele não ter me anulado".

Antes, a médica havia explicado porque os dois se mantiveram tão próximos, mesmo após o fim das duplas no programa.

O Sapato viu o que as pessoas não viam. Não é nem uma questão de proteção, mas nós dois fomos nos ajudando. Ele tinha o momento dele, que batia ansiedade e eu ia lá conversar, e ele me escutava. Tanto que tinham coisas que batiam mais nele antes de mim. Amanda

"Ele me fortaleceu muito durante o jogo e a gente conseguiu se conectar num lugar de carinho e respeito", disse.