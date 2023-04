SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amanda venceu o BBB 23 ontem usando um vestido longo de paetês prateados.

Nas redes sociais, os fãs apontaram: é possível comprar o mesmo modelo por R$ 200 reais!

Na Shein, o vestido está disponível nas cores prata, preto e castanho. O prata e o castanho custam R$ 205,95, enquanto o preto custa R$ 199,90.

"Amanda vai ganhar o BBB vestindo um vestido da SHEIN! Muito gente como a gente!", escreveu uma fã no Twitter.

Outra brincou: "Ainda bem que a Amanda vai ser milionária e não vai mais precisar Shein e outras roupas de tecido duvidoso".

Além de apostar no look acessível, Amanda também seguiu uma tradição iniciada por Thelma, do BBB 20: desde então, todos os campeões do reality estavam vestindo roupas brilhantes na final.