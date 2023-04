SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influencer e advogada Deolane Bezerra, 35, decidiu retirar o preenchimento facial que tinha e realizou uma nova harmonização. Ela colocou fios de sustentação.

A advogada compartilhou o resultado da transformação na manhã de hoje, no Instagram.

"Tirei tudo que tinha no rosto e passei dez dias para a doutora colocar de novo. A doutora colocou fios (de PDP) e 1ml de boca", contou Deolane. A ex-peoa ainda disse que queria ainda preencher as olheiras, mas que a decisão ficaria por conta da dentista Bruna Mesquita, profissional responsável pelos procedimentos.

"Fiquei muito gata", disse a influenciadora.

Nas redes sociais, a dentista explicou que foi necessário retirar o produto que tinha sido usado em procedimentos anteriores.

"Resultado da harmonização da Dra. Deolane Bezerra que vocês estavam ansiosos, mas leiam tudo para entender", disse ela.

"Primeiro removemos todo o preenchimento antigo que estava causando um peso na região do sulconaso (bigode chinês), além dos lábios para refazermos do zero, pois estava com produto fora da área correta", contou.

"Após uma semana fizemos quatro fios de PDO para sustentação a fim de melhorar o bigode chinês sem criar o aspecto de rosto largo, pois rosto volumoso temos que tomar muito cuidado com preenchimento. E a última etapa foram os preenchimentos nas regiões corretas para refinamento somente", completou.

Veja o antes e depois de Deolane Bezerra: