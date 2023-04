RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A HBO Max procura uma nova protagonista para a primeira novela original da plataforma na América Latina. A produção, que até ganhou um novo título "Beleza Fatal", escrita por Raphael Montes e com supervisão geral de Silvio de Abreu, perdeu uma das principais estrelas do elenco: Alice Wegmann. Anunciada em abril de 2022 como mocinha da trama (na época "Segundas Intenções"), ela aceitou ser a heroína da segunda temporada de "Justiça", da Globo, e saiu do projeto.

Na época do anúncio da plataforma, Wegmann, 27, tinha acabado de revelar que não iria mais renovar o contrato fixo com a Globo após 11 anos de casa. Ela chegou avisar que passaria atuar com vínculo por obra em qualquer empresa. O acerto com a antiga emissora aconteceu recentemente depois da recusa de papéis em "Travessia" e "Terra e Paixão".

Além de Alice, Daniel Oliveira, Reynaldo Gianecchini e Antônio Fagundes também não estão mais no elenco. A reportagem procurou a assessoria da HBO Max que confirmou as baixas no cast da produção. "Os artistas que inicialmente fariam a novela, infelizmente, já tinham compromissos assumidos para essa época. Quando adiamos a data, já não era mais possível contar com eles", diz o comunicado. Questionada sobre quais os nomes ainda estão na novela, a emissora informou só dois nomes: "Camila Pitanga e Murilo Rosa são os atores confirmados. Estamos em negociação com outros nomes de peso".

No começo do mês de abril, durante a Rio2C, a HBO Max apresentou a novela como uma das suas próximas novidades e que o roteiro dos 40 capítulos já está concluído. Revelou também que produção será da Coração da Selva e que início das gravações irá acontecer no segundo semestre de 2023, sem bater o martelo por uma data.

"Beleza Fatal" vai acompanhar a busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia era criança quando viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia, Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Anos depois, já adulta, ela traça seu plano de vingança contra a parente e todos aqueles que lhe fizeram mal. Em sua obsessão, Sofia reencontra um amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que nem sempre vale a pena um acerto de contas.

