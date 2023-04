SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As telonas de São Paulo recebem a versão live-action do anime que marcou uma geração, "Os Cavaleiros do Zodíaco - Saint Seiya: O Começo" chega aos cinemas nesta quinta-feira (27). O longa conta como Seiya descobre seus poderes e se vê em um mundo de santos guerreiros.

Outra estreia da semana é "Renfield - Dando o Sangue pelo Chefe", que mistura comédia, fantasia e terror para contar a história do assistente do Drácula. Depois de décadas de serviço, ele decide ter uma vida normal sem seu mestre.

*

OS CAVALEIROS DO ZODÍACO - SAINT SEYIA: O COMEÇO

Na trama, Seiya é um adolescente que mora na rua e que ganha a vida lutando enquanto procura a irmã sequestrada. Numa das batalhas, ele descobre que tem poderes místicos capazes de mudar seu destino.

Japão, 2023.

Direção: Tomasz Baginski.

Com: Mackenyu Arata, Famke Janssen e Sean Bean.

12 anos

O CHAMADO 4 - SAMARA RESSURGE

Na sequência do clássico de terror, a estudante Ayaka Ichijo precisa desvendar o mistério por trás do vídeo amaldiçoado para salvar sua irmã.

Japão, 2023.

Direção: Hisashi Kimura.

Com: Fuka Koshiba, Kazuma Kawamura e Mario Kuroba.

14 anos

DEIXADOS PARA TRÁS - O INÍCIO DO FIM

Quando milhões de pessoas desaparecem do planeta sem deixar vestígios, o caos toma conta do mundo. Seis meses depois, o jornalista Buck Williams decide sair em busca

da verdade e de salvação.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Kevin Sorbo.

Com: Kevin Sorbo, Neal McDonough e Corbin Bernsen.

16 anos

JAIR RODRIGUES - DEIXA QUE DIGAM

O documentário conta a história do cantor usando imagens de apresentações e depoimentos de músicos que conviveram com ele.

Brasil, 2019.

Direção: Rubens Rewald.

10 anos

NINTENDO E EU

A trama se passa nas Filipinas na década de 1990. Paolo, personagem vivido por Noel Comia Jr., é um garoto que ama videogames e tem uma mãe superprotetora. Por causa de uma série de terremotos, o vulcão Pinatubo entra em erupção e deixa a região sem energia elétrica, forçando o adolescente e seu grupo de amigos a passar o verão sem recursos tecnológicos. O longa foi exibido na mostra Generation Kplus, seção do Festival de Berlim dedicada a filmes sobre a juventude.

Estados Unidos, Filipinas e Singapura, 20202.

Direção: Raya Martin.

Com: Noel Comia Jr., Agot Isidro e Moi Marcampo.

14 anos

RENFIELD - DANDO O SANGUE PELO CHEFE

Depois de interpretar um morto-vivo em "Meu Namorado É um Zumbi", Nicholas Hoult dá vida a Renfield, o funcionário de Drácula. Durante 90 anos, o assistente faz todos os trabalhos designados pelo príncipe das trevas, inclusive capturar as pessoas que terão o sangue sugado pelo vampiro. Agora o jovem quer construir uma vida normal, mas seu mestre entende a despedida como traição. Para isso, ele precisa impedir Drácula, que pretende criar o caos no entorno dos personagens.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Chris McKay.

Com: Nicolas Cage, Ben Schwartz e Nicholas Hoult.

18 anos