SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Jorge Serrão foi demitido da Jovem Pan News. Em uma postagem em seu perfil pessoal, na última segunda-feira (24), o profissional foi criticado ao confundir a bandeira segurada por um dos invasores dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro: ele afirmou ser a bandeirola do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), sendo que se tratava do Rio Grande do Sul. O desligamento foi confirmado pela Jovem Pan à reportagem.

"Pergunta para a CPMI fazer: O que esse 'patriota' estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro???", escreveu Serrão, em seu perfil no Twitter, compartilhando registro das câmeras de segurança de uma das sedes dos Três Poderes.

A publicação repercutiu e, mais tarde, o jornalista admitiu o erro. "Prezado imbecil... Não viu nas postagens seguintes que já admiti o erro sobre a bandeira gaúcha e já fiz a correção em reply? A esquerdalha só enxerga o que lhe convém... Nunca vê a realidade... Craque em destruir a atacar... É o Nazicomunofascismo em ação", reclamou ele, em uma postagem seguinte.

Serrão era comentarista do programa "3 e 1".