SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves e Gustavo explicaram o motivo para o término do namoro que começou no BBB 23 (Globo). Durante participação do prêmio da Rede BBB aos participantes do reality, o ex-casal afirmou estar tudo bem entre eles.

GUSTAVO: A gente conversou bastante, falei que agi de forma errônea. Já pedi perdão, desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas acho que quando sai não entendi a dimensão de tudo isso. A gente aprende errando. A gente está tranquilo, na paz.

KEY: Ele falou tudo. As nossas rotinas não batem, ele sempre viajando, eu também. E na internet tiveram muitas coisas que não são verdades. Ele acreditou em muita coisa, eu também e no fim a gente teve esse momento para conversar e a gente está muito bem agora.

GUSTAVO: O pessoal fala muita maldade, mas é isso. A gente tem que superar, seguir em frente e aprender com os erros.

Gustavo também comentou sobre boatos de que ele teria ignorado Key Alves durante uma festa sertaneja.

"Eu não virei a cara para ela em momento algum, filmaram o momento, mas eu estava conversando com um repórter na hora", disse Gustavo.

Key Alves falou como foi o convite para o México. "Quando o Boninho falou eu pensei muito porque queria minha casa, mas eu fui. Me emocionei muito. É outra cultura. Eu fiz grandes amigos lá e sou eternamente grata de ter tido essa experiência e oportunidade", afirmou.

"Eu gastei todo o dólar que o Boninho me deu", acrescentou.