SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O relacionamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que segundo a imprensa portuguesa vive uma crise, começou de forma inusitada: os dois se conheceram quando ela o atendeu numa loja da Gucci em 2016.

"Quando eu estava indo embora, aparece um homem lindo de quase dois metros acompanhado de uma criança e dois amigos. Eu fiquei paralisada", relembra Georgina em sua série na Netflix.

A modelo de 29 anos conta que o primeiro a falar com ela foi Cristiano Ronaldo Júnior, o filho mais velho do jogador. Hoje, o menino tem 12 anos. Os outros fizeram piadas com o fato de a criança estar falando com uma mulher bonita, mas Georgina ainda estava impressionada com o pai: "Não conseguia olhar para ele, fiquei muito tímida".

No começo do relacionamento, Cristiano Ronaldo aparecia na loja com carros de luxo: "Eu lembro que uma vez ele apareceu com uma Bugatti. Meus colegas ficaram loucos. Eles pegando o ônibus, e eu indo embora de Bugatti. As pessoas não conseguiam acreditar".

Os dois assumiram publicamente o relacionamento em janeiro de 2017, no prêmio The Best da FIFA.

Seis meses depois, Cristiano e Georgina anunciaram que ela estava grávida -Alana Martina nasceu em novembro de 2017. Ela é a quarta filha do jogador e a primeira da modelo.

Em outubro de 2021, o casal anunciou que Georgina estava grávida de gêmeos. Ángel e Bella Esmeralda nasceram em abril do ano passado, mas o menino morreu após o parto. Em entrevista ao jornalista Piers Morgan em novembro, o jogador contou como deu a notícia aos outros filhos:

"Gio chegou em casa e as crianças começam a perguntar: onde está o outro bebê? Depois de uma semana, eu digo: vamos ser diretos e honestos com as crianças, vamos contar. Ángel, que é o nome dele, foi para o céu."