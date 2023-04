SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio Jabuti terá uma nova categoria a partir da edição deste ano, um troféu dedicado apenas a escritores e escritoras estreantes.

Poderá ser premiado quem publicou seu primeiro romance em 2022 -outros gêneros literários estão excluídos e quem se candidatar a esta categoria não poderá concorrer nas disputas mais amplas de melhor romance literário ou de entretenimento. Também não poderá ser premiado como livro do ano.

A restrição a romances, segundo o novo curador do prêmio, o editor Hubert Alquéres, é para facilitar a seleção dos jurados da nova categoria. Se ela abarcasse todo tipo de livro, afirma ele, seria mais difícil encontrar profissionais com expertise ampla o suficiente para fazer esse julgamento.

Vale ressaltar que os novos romancistas podem concorrer à categoria geral de seu gênero, mas só se não se candidatarem como estreantes. "Aí ele ou ela tem que saber que deve concorrer com autores já consagrados, o que é uma ousadia meritória", diz Alquéres.

A ideia da 21ª categoria é, segundo a organização, tanto reconhecer novos talentos quanto estimular mais escritores e escritoras a se dedicar a suas primeiras obras.

Outra novidade desta 65ª edição do prêmio é que o vencedor do troféu principal, o de livro do ano, será levado à Feira de Frankfurt em 2024 pela Câmara Brasileira do Livro, presidida desde o começo do ano por Sevani Matos.

Em compensação, o prêmio em dinheiro para essa categoria principal caiu de R$ 100 mil para R$ 70 mil. Segundo Alquéres, o curador, os gastos de logística com a viagem para a Alemanha vai fazer com que a remuneração do premiado "supere muito" o anterior.

O Jabuti vem num crescendo de número de inscritos, tendo atingido o recorde de 4.290 no último ano. As inscrições para a edição deste ano começam nesta quinta-feira e vão até 15 de junho.