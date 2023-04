SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sugerir que o apresentador Ratinho, 67, trai a esposa, com quem está há mais de 40 anos, a ex-BBB Ariadna Arantes acabou condenada pela Justiça do Paraná a pagar R$ 20 mil ao apresentador por danos morais.

A própria Ariadna publicou na íntegra o teor do processo com a decisão e prometeu que vai recorrer. Segundo ela, não foi ouvida para poder se defender.

"Irei recorrer dessa sentença. Não fui ouvida. Não teve audiência. Não foi levado em consideração os fatos de que em um programa ao vivo, o mesmo [Ratinho] fez brincadeiras com a situação. Então, não teve ofensa à honra e a dignidade e muito menos danos morais", escreveu ela na legenda da postagem.

"A justiça nem sempre é justa. Mas iremos recorrer da decisão. Uma pessoa que tem falas tão polêmicas ao vivo... e todo o país sabe", emendou.

ENTENDA O CASO

Segundo a ex-BBB, o comentário foi feito em um impulso ao defender críticas tecidas por Ratinho contra Anitta, no ano passado. Em seu programa, o apresentador chegou a chamar a vida íntima da cantora de "nojenta".

"A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O que posso fazer agora é ficar quieta, esperar ver no que vai dar esse processo. O mais impressionante é que a pessoa já ofendeu em rede nacional tantas pessoas. Mas um comentário meu em meio a milhares no Instagram fez ele me processar", desabafou Ariadna na ocasião.

Na legenda, ela explicou mais detalhes do ocorrido. "Lembram daquele comentário no ano passado que ele fez dizendo que a Anitta não era exemplo para ninguém? Ela fez um comentário na postagem, e eu em seguida, num impulso indignada pela ofensa que ele fez a uma amiga, querendo ofender ela com seu conservadorismo, fiz outro comentário. Em meio a milhares, o meu foi selecionado para ser processado."

A Justiça pediu a retirada do comentário, o que foi realizado. Mesmo assim, o processo seguiu em curso.