SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Rosalía surpreendeu os seguidores ao postar diversas fotos com um visual pouco usual: uma dentadura vermelha. O look foi compartilhado no Instagram na tarde de quarta-feira (26).

A dona do hit "Motomamí" também foi chamada de motovampi por usar a dentadura. Nos comentários, diversos internautas a chamam de vampira linda, mas teve quem achasse o look estranho.

"Isso nos seus dentes parece sangue, que perturbardor", escreveu um internauta que se identifica como Alexa. "Satanismo em toda sua expressão", disse um perfil que se chama Carlos Barcia.

Um comentário diz acreditar que a foto da cantora é mais uma evidência de que ela pertence a sociedade secreta Illuminati. "Estamos cansados de suas dicas muito diretas, Illuminati, e toda essa porcaria de Hollywood", falou La Big Cherry.

Após se apresentar no festival de música Coachella, no sábado (15), na Califórnia, Estados Unidos, Rosalía aproveita a estadia no país para conhecer Los Angeles.