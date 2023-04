SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos trazem para São Paulo a turnê "As V Estações" no dia 6 de maio. O show acontece no Espaço Unimed, na Barra Funda, a partir das 20h.

Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma ticket360 e custam R$ 120 (inteira) a pista e R$ 220 (inteira) a pista premium.

O projeto é uma homenagem aos álbuns "As quatro estações" e "V", álbuns da banda Legião Urbana lançados em 1989 e em 1991 respectivamente. Assim, o show traz canções que se tornaram clássicos do rock brasileiro, como '"Meninos e Meninas", "Pais e Filhos", "Metal Contra as Nuvens", "Vento no Litoral" e "O Teatro dos Vampiros".

"As V Estações" surgiu em 2015, quando Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá e sua banda se juntaram para celebrar os 30 anos de lançamento dos álbuns do Legião Urbana. De lá para cá o projeto cresceu, fez duas turnês e centenas de apresentações.

A turnê de 2023, que começa em maio, roda o Brasil, passando por Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Teresina, Manaus, Belém e Fortaleza.

DADO VILLA-LOBOS E MARCELO BONFÁ - AS V ESTAÇÕES

Quando 6/5, sáb. às 20h

Onde Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste

Preço A partir de R$ 90

Link: https://www.ticket360.com.br/ingressos/26606/ingressos-para-dado-villa-lobos-e-marcelo-bonfa