SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Íris Abravanel pediu desculpas a Shakespeare, mas "A Infância de Romeu e Julieta" não vai terminar em tragédia dos protagonistas. A releitura da clássica obra literária substitui "Poliana Moça" e estreia em 8 de março no SBT.

"Vamos imaginar uma história contando como Romeu e Julieta começaram. Shakespeare que me desculpe. Aliás, ele deve estar revirando no túmulo, está tudo mudado", disse a autora em coletiva de imprensa da novela. Prestes a completar 75 anos, a esposa de Silvio Santos está motivada para estrear sua 10ª novela no SBT.

A trama adapta a história com Romeu Monteiro e Julieta Campos, que moram em lados opostos do mesmo bairro. Quando se conhecem, a conexão é instantânea. Contudo, logo descobrem serem de famílias inimigas, e nem mesmo uma amizade seria possível entre eles.

A dupla terá a missão de achar uma forma de acabar com as rixas dos amigos e resolver os mal-entendidos do passado para selar a paz entre as famílias.

Vittória Seixa, 13, fará uma Julieta descolada, esportista e membro do núcleo Campos. Já Miguel Ângelo, 11, do lado do núcleo Monteiro, fará Romeu negro e tenista, que lida com pressão do pai para, no futuro, assumir a empresa da família.

Saindo do ambiente escolar, a novela trará o esporte como pano de fundo. O ginásio é o principal ponto de encontro entre os diferentes personagens esportistas.

"A Infância de Romeu e Julieta" é uma coprodução entre o SBT e o Prime Video, que busca entrar no mundo das novelas brasileiras, assim como os streamings HBO Max e Netflix