SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por causa do feriado do Dia do Trabalhador, em 1º e maio, este fim de semana fica mais longo, com a adição da segunda-feira. Com isso, sobra mais tempo para fazer programação que fervem na cidade de São Paulo.

A capital recebe festival de mulheres no funk, que busca dar destaque ao impacto cultural do ritmo. Além disso, tem cafés da manhã na Breakfast Weekend, mostra de cinema e festival de jazz, ritmo que é celebrado no domingo, dia 30.

Confira, abaixo, a seção especial O Melhor do Fim de Semana, produzida pela equipe do Guia Folha e publicada sempre às sextas, ela pretende orientar o leitor sobre o que há de melhor na programação da cidade e seu entorno.



**Festival de mulheres no funk mostra popularidade do ritmo**

Neste final de semana, entre os dias 29 e 30, ocorre o primeiro Festival da Frente Nacional de Mulheres do Funk, com entrada gratuita, no Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes, região leste da cidade.

O projeto, encabeçado só por mulheres, busca mostrar como o funk vai além de um gênero musical, mesmo quando cercado de preconceitos, e se insere na sociedade. Para isso a organização apresenta um programa com atividades e oficinas gratuitas.

A programação, que começa às 13h, é composta por batalhas de passinho --dança ao ritmo do funk que mistura breakdance, frevo, samba e capoeira--, desfile de moda, rodas de conversa, oficina de produção musical, exposições de artes visuais, exibição de curtas e documentários. Na parte musical, haverá shows e apresentações de DJs.

A partir de uma ótica feminina, o festival apresenta várias linguagens para falar do funk e da sua influência cultural. O evento dá destaque às mulheres negras que estão por trás de processos artísticos e muitas vezes não recebem reconhecimento.

Um dos destaques da programação do festival é a exposição "Sobrevivendo no Inferno", da artista visual Fernanda Souza, que fotografa a periferia e a estética do funk nos subúrbios. No mesmo dia, o público poderá participar da oficina de produção musical com o DJ Pablo RB, responsável pela música "Bota na Pipokinha", da MC Pipokinha.

O evento aborda ainda o tema da violência policial e a sua relação com a cultura do funk a partir da exibição do documentário "Mortos em Abril", que conta a história dos assassinatos de quatro MCs da Baixada Santista que fizeram sucesso no início da década de 2010.

Em seguida acontece o bate-papo com os roteiristas e pesquisadores Guilherme Lúcio e Cabra, a vereadora Elaine Mineiro --representante governamental do mandato coletivo Quilombo Periférico-- e Fernanda Garcia, estudante de direito e irmã de Dennys Guilherme, jovem assassinato pela PM no baile da DZ7, região sul da cidade, em dezembro de 2019.

"Queremos mostrar para a sociedade que a juventude do funk precisa ser reconhecida como fazedores de cultura e não como bandidos", afirma Renata Prado, idealizadora, articuladora nacional e porta-voz da Frente Nacional de Mulheres no Funk.

Uma das áreas em que o estilo se destaca é a moda. Ela será retratada pelo evento com um desfile Bonde da Tony Country, assinado pela marca Shark. A idealização é da crocheteira e estilista Larissa Ramos.

Apesar do destaque feminino, a programação musical é mista, com shows do Nego Blue e Cebezinho. "Uma das principais pautas deste evento é despertar o olhar da sociedade para a criminalização do movimento funk. Sabemos que este tema atravessa os corpos periféricos, sobretudo o dos homens negros", diz Prado. Também compõem o lineup as DJs Gabi Nas, Menezes e Negaly.

1° FESTIVAL DA FRENTE NACIONAL DE MULHERES DO FUNK

Quando Sáb. (29) e dom. (30), às 13hOnde Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes - r. Inácio Monteiro, 6.900, Jardim São Paulo, região lestePreço GrátisLink: https://www.instagram.com/frentenacionaldemulheresdofunk/



**Breakfast Weekend oferece café da manhã a partir de R$ 24,90 em hotéis e restaurantes da cidade**

O festival gastronômico reúne cerca de 50 endereços que oferecem café da manhã com preços de R$ 24,90 a R$ 84,90. Hotéis, padarias, cafeterias e restaurantes criam para o evento gastronômico opções de combo ou de bufê a preços promocionais. Entre os participantes estão os hotéis Selina, Hilton e Mercure e as cafeterias Sterna Café e Le Pain Quotidien. O evento começa neste sábado, dia 29, e segue até o dia 28 de maio na capital paulista.

De sáb. (29) a 28/5. R$ 24,90 a R$ 84,90. Programação em breakfastweekend.com.br

**1º de Miles Street Jazz Festival**

O fim de semana se estende até a segundafeira (1º), feriado do Dia do Trabalho. É quando acontece o festival de Jazz do Miles Wine & Jazz Bar a partir das 11h, na rua Antônio de Macedo Soares (entre as ruas Pascal e Vieira de Morais), no Campo Belo, até as 19h. A programação conta com shows, como o da cantora e pianista Anette Camargo (foto) e do instrumentista Ivan Márcio, comida ?com cardápio composto por paellas, tapas, sanduíches e pizzas? e vinho. Haverá ainda brinquedos infláveis para as crianças e espaço para pets.

**Piknic Électronik**

O parque Ibirapuera recebe a segunda edição deste festival canadense, que combina música eletrônica e gastronomia, no sábado, dia 29, a partir das 11h. A atração principal é o set do DJ britânico Lee Burridge. Outros nomes no lineup incluem Robag Wruhme, Facundo Mohrr e Edu Schwartz. Na ala de comida, o restaurante Papila Deli prepara pokes. O menu terá drinques a partir de R$ 18 e comes partindo de R$ 16. Crianças de até 12 anos não pagam e podem aproveitar uma área com piscina de bolinha, tobogã e oficinas. As entradas custam a partir de R$ 196 e estão à venda no site feverup.com

**Mostra Amor ao Cinema**

O Cinesesc (r. Augusta, 2.075, Cerqueira César) faz uma seleção de filmes que abordam ou fazem homenagem à sétima arte. Entre eles, está "Os Fabelmans" (foto), longa de Steven Spielberg que concorreu ao Oscar e é inspirado na vida do próprio cineasta. Há sessões nesta sexta (28), às 15h, e no dia 4 de maio, às 20h30. Clássicos como "Crepúsculo dos Deuses", de Billy Wilder (2/5 e 6/5, às 18h), e "Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore (3/5, às 20h30), integram a programação. A mostra segue até o dia 10 de maio, com ingressos a R$ 24.

**O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar**

Os personagens que fazem sucesso na internet chegam a São Paulo para uma apresentação musical no domingo no Teatro Procópio Ferreira (r. Augusta, 2.823). Na trama, um navegador se aventura em busca de um tesouro, mas acaba descobrindo que o verdadeiro valor do mar está na vida marinha. Com três atores e dez mascotes, o espetáculo mistura projeções com músicas sobre os animais e a preservação do ambiente. Ingressos estão disponíveis em sympla.com.br

**Astor**

O tradicional bar na Vila Madalena (r. Delfina, 163) repaginou o cardápio de comes e bebes. Uma das novidades, com assinatura do chef Marcelo Tanus, é o arroz de camarão grelhado, acompanhado de farofa de ervas. O prato custa R$ 119. O fruto do mar surge ainda como recheio de cachorroquente. O sanduíche custa R$ 59 e é montado com salsicha de camarão, aioli, rabanete e batata gaufrette. A carta de coquetéis ganha o açaí punch (R$ 46), preparado com base de uísque irlandês e rum claro, misturado com açaí. As opções estão disponíveis em todas as unidades da casa.

**Parque Chácara do Jockey**

O espaço na Vila Sônia (av. Prof. Francisco Morato, 5.300), na região oeste, traz programação grátis neste domingo (30) em comemoração aos sete anos desde sua abertura ao público. O evento começa às 9h e tem cerca de 30 apresentações, como o show do bloco de Carnaval Kazunji (foto), que traz influências da capoeira e da cultura afro. Para as crianças, há a peça "Boi Bumbá, uma Folia Brasileira", da Cia. Teatro Salada Vinte, e contação de histórias. Há, ainda, aula de ioga, dança circular, batalha de rimas, grafitagem e sarau.