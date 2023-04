SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gloria Groove, 28, e a mãe, Gina Garcia, cantaram juntas nesta sexta-feira (28) no Encontro (Globo). A mãe da famosa, que foi backing vocal do Raça Negra durante 29 anos, deixou o grupo de pagode e lançou carreira solo em março.

"Durante a pandemia a cabeça foi mudando. Ele [Daniel] falou: 'Vai realizar o seu sonho.' E aí eu trouxe algo que estava lá atrás para agora. Vou realizar esse sonho. Vou me jogar", explicou Gina, sobre a decisão de deixar o grupo.

A mãe de Gloria apresenta um show em tributo à Gal Costa (1945 - 2022) no dia 3 de maio, no teatro Claro, em São Paulo. "Esse tributo eu sonho desde 2019. Veio a pandemia, deixei guardado, e voltou quando passou. Tinha muitos planos de que Gal estivesse com a gente."

A drag queen destacou a importância da mãe para a construção da própria carreira: "Sem uma Gina não existiria uma Gloria Groove. Minha mãe não é só a minha grande inspiração musical, é a minha grande rede de apoio".

As duas começaram a participação no programa com a canção "Simples Desejo", composição de Jair Oliveira e Daniel Carlomagno - música eternizada na voz de Luciana Mello. Por fim, Gina Garcia cantou "Baby" em homenagem à Gal.