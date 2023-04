SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol inglês David Beckham, 47, sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo desde o início dos anos 2000, quando ainda jogava bola. E toda essa questão pela qual passa estará registrada numa nova série da Netflix, ainda sem data para estreia.

Algumas cenas do projeto já foram exibidas num evento em Londres e, segundo o El País, o ex-atleta revela como a sua compulsão por limpeza o faz dormir poucas horas por noite.

"Quando todos estão na cama, dou uma volta pela casa, limpo as velas usadas, ligo os interruptores para ficarem bem alinhados e certifico-me de que está tudo bem arrumado", conta.

Em outro momento da série, ele aparece discutindo com a esposa, Victoria, sobre como os dois lidam com a arrumação.

"Eu limpo a cozinha muito bem, acho que minha mulher não dá tanto valor, sério", comenta para as câmeras. "É tão perfeito", responde a esposa. Ele revela que conviver com esse transtorno não é fácil. "Odeio descer de manhã e ter copos e pratos sujos. E é cansativo passar por cada vela e ter que limpar. Corto a cera da vela, limpo o vidro. Essa é a minha fobia, ter mancha dentro da vela. Eu sei, é estranho."

Segundo a publicação, o inglês deverá receber o equivalente a R$ 99 milhões para estrelar a série sobre sua vida íntima. Os episódios apresentarão arquivos inéditos, histórias não contadas e entrevistas com as pessoas que fizeram parte da jornada do esportista.