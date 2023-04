SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lexa, 28, desabafou nas redes sociais sobre as polêmicas vividas nos últimos meses após o caso de importunação sexual envolvendo MC Guimê no BBB 23 (Globo).

"Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria, mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga", disse.

Nesta quinta-feira (27), os ex-BBBs MC Guimê e Cara de Sapato foram indiciados por importunação sexual após análise da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O inquérito foi enviado ao MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

No início da semana, Lexa esclareceu a polêmica envolvendo uma dívida de R$ 3 milhões de MC Guimê e afirmou que comprou a sua própria casa.

Ainda nos Stories do Instagram, Lexa contou ter perdido um parente querido e, por isso, estava usando um look all black.

"Hoje infelizmente nós estamos de preto. A gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão, porque eu e meu irmão somos filhos de pais diferentes, mas é uma pessoa que fez parte da minha vida também. Estamos vivendo um dia chato, o dia tá chuvoso também, acho que está acompanhando o nosso humor", contou Lexa.