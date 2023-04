SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mês de junho, a banda Goo Goo Dolls faz show em São Paulo como parte da programação do festival Best of Blues and Rock. O grupo se apresenta na área externa do auditório do parque Ibirapuera no domingo, dia 4, ao lado de nomes nacionais e internacionais.

Show da banda Goo Goo Dolls, no palco Mundo, durante o terceiro dia do primeiro final de semana do festival Os ingressos para o festival já estão sendo vendidos no site da Eventim -que cobra taxa de conveniência- e na bilheteria do Estádio do Morumbi, com entradas para os dias 2, 3 e 4 de junho. O combo para as três datas custa a partir de R$ 1.200 e para um único dia a partir de R$ 450.

Formada por Johnny Rzeznik no vocal e Robby Takac no baixo, a Goo Goo Dolls fez sucesso com hits como "Iris" e "Black Balloon". A primeira apresentação do grupo no país aconteceu em 2019, no Rock in Rio. Agora, a banda divide o palco de outro festival com Tom Morello, Buddy Guy, Ira! e Day Limns.

O lineup do festival também traz Dead Fish, Steve Vai, Extreme, Nanda Moura, Malvada, The Nu Blu Band e outras atrações.

BEST OF BLUES AND ROCk

Quando 2, 3 e 4/6; sex

Onde Paque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, n/s, região sul

Preço A partir de R$ 450

Link: https://www.eventim.com.br/artist/best-of-blues-and-rock/?affiliate=DEZ#calendar-start=2023-06