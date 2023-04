SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann, 30, anunciou nas redes sociais que pretende gravar um filme e uma séria ainda esse ano após a sua participação no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo).

Depois do Dança dos Famosos, tem uma série e mais um filme pra gente gravar (ainda esse ano) Rafa Kalimann

A ex-BBB ainda disse que um filme será lançado no final do ano.

"Também temos o programa que tem vários outros episódios legais do circuito sertanejo, e o filme que vai estrear (acredito que em dezembro). A peça vamos recomeçar a preparação", acrescentou.

Rafa Kalimann faria uma participação na novela 'Vai na Fé', mas as cenas precisaram ser regravadas por outra atriz, já que a ex-BBB não possuir DRT. O colunista do UOL Lucas Pasin confirmou que Rafa já tinha gravado as cenas em dezembro e, segundo apurou a coluna, participaria de cerca de três capítulos.

Ela viveria Gisela, uma ex-BBB que tem um affair com o cantor Lui Lorenzo (José Loreto).