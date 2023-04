SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor MC Poze do Rodo, 24, foi as redes sociais nesta sexta-feira (28) para anunciar que vai ser pai pela quarta vez. O funkeiro contou a novidade em seu perfil oficial no Instagram.

"Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu?", iniciou o artista.

"Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando", brincou ele, fazendo referência à quantidade de filhos que Catra (1968 - 2018) teve. Catra foi pai de 32.

Os três primeiros filhos de Poze são de seu antigo relacionamento com Vivianne Noronha: Júlia, 3, Miguel, 2 e Laura, 1.

Poze disse que não tem relação com a mãe da quarta criança:

"Eu não namoro a menina, não sou casado com ela. O bagulho aconteceu", disse, avisando que estava solteiro.

"Aconteceu. Fizemos o teste e é meu. O que é meu, é meu e ninguém mexe".

Em seguida, o cantor disse que sua relação com Vivianne segue normalmente:

"Vamos continuar a ser muito próximos por conta das crianças, para todo apoio que nossos filhos merecem, e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos".

Vivianne também comentou a nova paternidade de Poze:

"Nossa relação é de mãe e pai, até porque temos 3 filhos lindos que precisam de nós. Não confundam as coisas, por favor. E em relação ao neném, desejo muita saúde e tudo de bom sempre", escreveu a influenciadora.