SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Este sábado (29), é marcado pelo Dia Internacional da Dança e como forma de celebrar a data, a Roda Rico, no parque Candido Portinari, região oeste de São Paulo, recebe apresentação de jazz e sapateado.

Serão três apresentações realizadas entre 10h e 12h por 15 bailarinos do Studio Deia Pito no espaço de convivência da roda-gigante. As coreografias contarão a história da dança.

A data marca o nascimento do bailarino e coreógrafo francês Jean-Georges Noverre, autor do trabalho Cartas Sobre a Dança e que se destacou por sua expressividade no ballet do século XVIII.

Apesar de a apresentação ser gratuita, a volta na roda-gigante não é. O ingresso da atração de 91 metros de altura custa de R$ 39 a R$ 75. A cabine completa sem bebida custa R$ 370 e com bebida sai por R$ 420. O percurso dura cerca de 30 minutos.

RODA RICO

Quando Sá. (29); apresentações das 10h às 12h. Funcionamento geral, das 9h às 21h

Onde Av. Queiroz Filho, 1.365, Vila Hamburguesa, região oeste

Preço R$ 39,50 a R$ 420

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/78537/d/187730