SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo Alface realizou o sonho de conhecer Neymar. "Batman e Coringa", escreveu o ex-BBB na legenda da foto publicada no Instagram.

"Deus abençoe sua vida, guerreiro! Tamo junto, figura", comentou o jogador.

PÓS-BBB

Ele contou que espera "conseguir trabalhar e ter um salário": "Eu estava de férias do trabalho quando fui chamado para o BBB. Então, não tinha como avisar que eu não ia voltar. Preferi ir para o BBB", disse em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"No momento não tem como eu voltar a trabalhar com biomedicina, embora eu goste muito da minha área. Quero focar em publicidades para tentar ter uma estabilidade financeira e poder ajudar minha família. Pretendo reformar a nossa casa em Sergipe e ajudar minha irmã e meu sobrinho. Ela também largou o emprego dela para me ajudar nessa aventura, porque acreditava em mim", disse.

Alface também falou sobre a relação com Sarah: "Vou levar a Sarah para o resto da minha vida. Ela foi importante para mim como jogador e como pessoa. Tive um aprendizado muito grande com ela. Independentemente de qualquer coisa, nós sempre fomos amigos. Sabemos que nosso sentimento sempre foi muito verdadeiro e que continua aqui fora. Agora é deixar acontecer, ver se esse romance vai se estender. Estamos levando tudo da forma mais leve e respeitosa possível, para que ninguém seja magoado".

Mudança no estilo e uso de maquiagem: "Sempre admirei muito pessoas que se vestem dessa forma, sem se preocupar com preconceito. Mas nunca tive coragem de me vestir igual, apesar de ter vontade. Mesmo antes de entrar eu já me maquiava com base, era tranquilo. Mas no programa vejo o Gabriel Santana com lápis de olho, cropped... E isso despertou algo em mim. Me incentivaram, e eu quis ver como ficava. Foi um momento de virada de chave para mim. Gostei do que vi e quero continuar usando aqui fora".

O sergipano ainda revelou que pensa em investir em um implante capilar: "Queria fazer implante de cabelo para poder fazer dread ou tranças. Mas também ter a opção de continuar careca".