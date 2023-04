SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Deolane Bezerra, 35, publicou uma homenagem para MC Kevin, que completaria 25 anos neste sábado (29). O cantor morreu em maio de 2021, após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

Valquíria Nascimento, mãe do artista, foi ao cemitério e deixou uma coroa de flores. Ela desabafou no Instagram: "Fala que ama hoje, beija hoje, peça perdão hoje".

A mãe do MC também comemorou o aniversário da outra filha, Ellen. "Hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filhos no mesmo dia e anos diferentes. Deus levou um, mas deixou outro para me amar e me dar carinho. Amo vocês para sempre, até o último dia da minha vida", escreveu.