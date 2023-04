SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos que circulam em redes sociais mostram artistas como Caetano Veloso, Glória Pires, Letícia Sabatella, Fernanda Torres e outros pedindo que a preservação dos direitos autorais em conteúdo replicado também seja incluída no projeto de lei 2630/2020, que tem votação prevista para a próxima terça-feira (2).

O PL das Fake News, como foi apelidado, prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet para a regulamentação das redes e plataformas sociais.

Na terça-feira (25), uma carta pedindo a inclusão ao PL regras da proteção de produtos replicados, como conteúdos audiovisuais, foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A cantora Marisa Monte foi uma das artistas que estiveram presentes no plenário para a entrega da carta. "Não estamos aqui representamos corporações, mas sim indivíduos que durante anos trabalharam pela cultura brasileira e também precisam ter seus direitos reconhecidos nas redes", disse.

"Essa não é uma demanda ideológica da direita ou da esquerda", diz a atriz Susana Vieira em um dos vídeos, junto a outros artistas como Antônio Fagundes e Eliane Giardini, que pede a preservação do direito autoral no PL das Fake News.

Entidades como a Procure Saber, que reúne artistas e autores, e o grupo 342Artes, são alguns dos que promovem a mobilização com personalidades da mídia no dia da votação do PL, na Câmara dos Deputados.