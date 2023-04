SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Surpresa com a repercussão de uma imagem que postou no Instagram, na qual aparece com pés enormes diante de um jatinho com seu rosto estampado, a cantora Melody disse que a foto é uma montagem, mas que 'tem sim pezão'.

"Realmente eu tenho, calço 38/39. Percebi isso porque, quando comecei a ver, os sapatos do meu pai estavam cabendo em mim", diz ela à Folah de S.Paulo acrescentando que calça o mesmo número dele.

Ela lembra que já fazia brincadeiras com os próprios pés pelo menos desde 2015, quando fazia paródias sobre esse assunto.

Ao lançar uma versão em português de "Work", música de Rihanna e Drake, ela já cantava: "Ba, ba, ba, ba, ba, baba/ Eu passo e você ba, ba, ba, ba, ba, baba/ Do meu pé você fala, la, la, la, la/ São todas recal, ca, ca, ca, cadas/ Pé, pé, pé, pé, pé/ Meu pé não tem chulé, lé, lé, lé, lé".

A montagem foi feita pela irmã da cantora, a quem Melody pediu que fizesse algo mostrando como seria se ela tivesse um jatinho. Além de botar o rosto da artista na aeronave, a irmã aproveitou para crescer os pés dela.

"Quando vi, já estava em todos os sites de fofoca, rachei o bico. Mas já aproveitei a repercussão, porque dia 4 de maio vou lançar meu primeiro 'feat' internacional, com uma pessoa muito conhecida lá de fora", diz ela, sem querer dar detalhes.

A ideia foto com o jatinho surgiu porque Melody tem dito que quer se presentear com algo grande em breve. "Não sei se vai ser um jatinho, mas com certeza vai ser 'bafônico'. Da última vez foi uma Lamborghini."