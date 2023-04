RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete do advogado Érico na novela das 18h da Globo, "Amor Perfeito", Carmo Dalla Vecchia vem falando abertamente sobre sua sexualidade há pouco tempo. Recentemente, o ator contou que se descobriu gay aos 12 anos, quando ainda vivia na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mesmo sabendo da sua orientação sexual desde muito cedo, ele revelou que durante boa parte da juventude se relacionou também com mulheres, mas nunca chegou a transar com uma delas.

"Sempre tive muitas namoradas. A vida inteira, o meu corpo sempre funcionou para todos os lados possíveis, mas na hora... Não rolava. Namorei mulheres e até tinha atração, mas não rolou", contou em entrevista ao Podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Casado há 18 anos com João Emanuel Carneiro, autor das novelas "Avenida Brasil" e "A Favorita" e "Todas as flores", no ar atualmente no Globoplay, Carmo admitiu ter sofrido pressão para contar que era homossexual durante muitos anos. Ele falou pela primeira vez sobre o casamento em 2021, durante uma participação no quadro Super Dança dos Famosos, à época apresentado por Tiago Leifert.

Dalla Vecchia explicou que rumores sobre seu casamento com um homem surgiram há muitos anos e ele sempre evitava falar sobre o assunto."Muitas pessoas da imprensa tinham uma vontade enorme de me perguntar. Eles sabiam que eu era gay e vinham com aquela pergunta: 'que tipo de mulher você gosta?'. Eram perguntas capciosas", comentou o ator. Carmo e João Emanuel são pais de Pedro, de 3 anos, fruto de uma barriga de aluguel.